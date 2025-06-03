Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığında Düzce Adliyesi'nde Uzlaştırmacılar Günü etkinliği!

Düzce Adliyesi'nde düzenlenen programa adli erkan ve kolluk kuvvetleri katıldı. Bu önemli günde uzlaştırmanın ehemmiyetine yönelik toplum odaklı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI EMRE BAŞKANLIK ETTİ

Bu önemli gün kapsamında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığında, Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, baro başkanı vekili, Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı, cumhuriyet savcıları, uzlaştırmacılar, adliye personeli ve kolluk personellerinin katılımıyla adliye konferans salonunda program düzenlendi. Programda, uzlaştırmanın önemine ilişkin panel gerçekleştirildi. Ayrıca adliye içerisinde ve kolluk birimlerince şehir merkezi ve ilçelerde stantlar kurularak vatandaşlara uzlaştırmanın önemine ilişkin bilgi verilerek, broşür dağıtımı yapıldı.

Öte yandan Düzce İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Kısım Amirliği ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Amirliği tarafından Anıtpark Meydanı'nda stand açılarak 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kapsamında 'Uzlaştırma Çabuk Çözümü, Hızlı Adaleti Sağlar" mottosuyla bilgilendirme yapıldı.