Cumhuriyet coşkusu Babadağ'ın zirvesine taşındı

Babadağ Zirve Yürüyüşü 26 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde Babadağ ilçe merkezinde bir araya gelen her yaştan doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıldönümü anısına yapılan yürüyüş, Babadağ Kaymakamlığı himayesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Babadağ Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğinde yapıldı.

Zirveye tırmanış 3 saat sürdü

Kamu kurumları temsilcilerinin yanısıra vatandaşlar ve Denizli’de faaliyet gösteren Pakdos, Nefes ve Dendak Kulüpleri de etkinliğe katılarak Babadağ Zirve Yürüyüşüne eşlik etti. Yer yer zorlu arazi şartlarına sahip bölgedeki tırmanış yaklaşık üç saat sürerken katılımcıların coşkusu biran olsun eksilmedi.

Babadağ Zirve Yürüyüşünde tüm katılımcıların 2308 m. zirveye ulaşmasının ardından hep birlikte zirve fotoğrafı verildi. Tüm şehit ve gazilerimiz için yapılan saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı kutlandı.

KAYMAKAM KAYAŞ "AYDINLIK YARINLARA AYNI KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"

Etkinliğin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, zirvede duygu ve düşüncelerini paylaştı. "Cumhuriyetimizin 102 yıllık gururunu Babadağ'ın zirvesine taşıdık. Birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştiren bu özel etkinlikte yer alan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarına aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.