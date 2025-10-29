HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’de

Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümünde, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi başkent Ankara’da da coşkulu kutlamalar başladı. Devlet erkânı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’de
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki heyette; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Cumhuriyet in 102. kuruluş yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’de 1

Heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet in 102. kuruluş yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’de 2

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

ERDOĞAN: "YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Cumhuriyet in 102. kuruluş yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’de 3

Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz şekilde, 'muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak' amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz.

Cumhuriyet in 102. kuruluş yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’de 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında! Korkunç iddia...5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında! Korkunç iddia...
Otoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandıOtoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Cumhuriyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.