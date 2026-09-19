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Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'a adli kontrol uygulaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilmişti. Gözaltına alınan Uçuk ifade verdi. Uçuk hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'a adli kontrol uygulaması

Sosyal medyada paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle HSK İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı talimatı verilen Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk, teslim olduğu Tekirdağ Adliyesi’nde ifade verdi.

Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk a adli kontrol uygulaması 1

ADLİ KONTROL UYGULANDI

Uçuk hakkında, sevk edildiği hâkimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

TÜRKŞAD KUNTHAN UÇUK HAKKINDA GÖZALTI KARARI ALINMIŞTI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, “kamu görevlisine hakaret” suçundan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Uçuk gözaltına alınmıştı.

MAHKEME DOSYASINA KÜFÜRLÜ VİDEO GİRMİŞTİ

Uçuk hakkındaki tartışmalar, eski eşiyle ilgili davanın dosyasına giren bir video ile de gündeme gelmişti. Tartıştığı eski eşine gönderdiği videoda Uçuk’un, eski eşinin başvurusunu kabul eden savcı ve hâkime yönelik ağır küfürlü ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

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Savcı
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