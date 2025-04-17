HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Ankara'da bu sabah saatlerinde büyük bir operasyon için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik" ifadeleriyle 525 torbacının gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı
Ufuk Dağ

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları verdi;

“NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı.

Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik:

Bu operasyonumuzun adı “NARKOKAPAN-ANKARA”

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü.

Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve bu sabah düğmeye bastık.

Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı.

Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik:
Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!

Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz

Valimizi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve NARKOKAPAN-ANKARA operasyonu gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü, Teknik ve Operasyonel Destek Şube Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimize tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da traktör kazası: 1 ölüSamsun’da traktör kazası: 1 ölü
Beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü, o anlar kameradaBeğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü, o anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 Beşiktaş Belediyesi çalışanı hakkında yeni gözaltı kararı! Aralarında başkan yardımcısı da var

12 Beşiktaş Belediyesi çalışanı hakkında yeni gözaltı kararı! Aralarında başkan yardımcısı da var

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.