D-100'de hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çeltik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 VG 6134 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç, yoldan çıkarak durabildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Muasser Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Y.E.A., A.N.A. ve Y.E.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muasser Aydın'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır