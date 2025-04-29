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D-100’de kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkarak bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgede oluşan trafik dron ile görüntülendi.

D-100’de kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü

D-100 karayolu Arifiye ilçesi Düzce istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 54 HC 586 plakalı tır, karşı yöne geçerek zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 VJ 296 plakalı Fiat marka otomobil, 34 HYD 291 plakalı Opel marka otomobil ve 54 ANB 924 plakalı Hyundai marka cipin karıştığı zincirleme kazada N.C. isimli şahıs hafif şekilde yaralandı.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı atlatan N.C., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle karayolunun Düzce istikametinde trafik ulaşıma kapatılırken İstanbul istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Meydana gelen kaza sonrasında oluşan trafik ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tır kaza
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