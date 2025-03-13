HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. D-100'e çıktı, ortalığı birbirine kattı

D-100'e çıktı, ortalığı birbirine kattı

13.03.2025 14:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yoluna çıkan tosun ortalığı birbirine kattı. Bir süre trafiğin aksamasına da sebep olan tosunun ekipleri ve vatandaşları peşinen taktığı anlar saniye saniye kaydedildi.

D-100'e çıktı, ortalığı birbirine kattı

D-100 kara yolu Erenler geçişine çıkarak ortalığı birbirine katan tosun ekipleri peşine taktı. Polis ekiplerinin trafiği durdurduğu kara yolunda araçların üzerine koşan tosunu durdurmak için vatandaşlar da seferber oldu. Trafiğin aksamasına sebep olan tosun bir süre sonra yan yola çıktı. Ekipleri ve vatandaşları seferber eden tosun bir süre sonra yakalandı. Tosunun yolda araçların üzerine koştuğu, ekip ve vatandaşları da peşine taktığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralıOtomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Rus turistler Amasra'yı gezdiRus turistler Amasra'yı gezdi
Anahtar Kelimeler:
D-100 Karayolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

TurkNet'e siber saldırı! Şirketten açıklama geldi: Kişisel veriler çalındı, finansal bilgiler ve parolalar güvende...

TurkNet'e siber saldırı! Şirketten açıklama geldi: Kişisel veriler çalındı, finansal bilgiler ve parolalar güvende...

Taşla vurdu, biber gazı sıktı! Yaşlı kadın kuyumcu soymaya çalıştı

Taşla vurdu, biber gazı sıktı! Yaşlı kadın kuyumcu soymaya çalıştı

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.