D-100’de motosikletle tehlikeli şov kamerada

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketler yaptığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, sürücünün D.S.U. olduğunu ve motosikletin E.K.’ye ait olduğunu belirledi. Sürücü D.S.U.’ya sürücü belgesiz araç kullanmak, koruyucu başlık takmamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek başta olmak üzere ilgili maddelerden 31 bin 104 lira ceza kesildi. Motosiklet sahibi E.K.’ye ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan D.S.U. hakkında adli işlem başlatıldı, motosiklet ise otoparka çekildi.

(İHA)