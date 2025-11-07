HABER

D-650'de park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan S.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (60) kontrolündeki 11 SD 324 plakalı Opel marka otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan M.A. (52) yönetimindeki 41 AOL 229 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü M.A.K. ile araçta bulunan S.K. (46) ve H.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

07 Kasım 2025
07 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

