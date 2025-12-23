HABER

Sadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: "Satıcı değil, kullanıcıyım"

Uyuşturucu operasyonunun medya ayağı kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu bazı isimler tutuklanmıştı. Özellikle Cebeci'nin Sadettin Saran ile yazışmaları dikkat çekerken, Cebeci ek ifade verdi. Daha önce uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Cebeci, "Uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım. Kimyasal uyuşturucu kullanmadım" dedi. Cebeci Sadettin Saran'ın eskiden erkek arkadaşı olduğunu söyledi.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.

Sadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci nin ek ifadesi ortaya çıktı: "Satıcı değil, kullanıcıyım" 1

SADETTİN SARAN İLE YAZIŞMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimlerden olan Ela Rümeysa Cebeci'nin bazı telefon yazışmaları kamuoyuna yansımıştı. Özellikle Sadettin Saran ile yaptıkları yazışmalar kısa sürede gündem oldu.

Sadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci nin ek ifadesi ortaya çıktı: "Satıcı değil, kullanıcıyım" 2

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN EK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cebeci yaşanan gelişmelerin ardından ek ifade verdi. CNN Türk'ten Merve Tokaz, Cebeci'nin ek ifadesini aktardı. Ela Rümeysa Cebeci ek ifadesinde uyuşturucu satıcısı olmadığını, kullanıcısı olduğunu vurguladı ve 2021 yılında Sadettin Saran ile beraberlik yaşadıklarını aktardı.

Sadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci nin ek ifadesi ortaya çıktı: "Satıcı değil, kullanıcıyım" 3

"TELEFON ŞİFRESİNİ KENDİ RIZAMLA VERDİM"

Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi şu şekilde:

"Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim.

"UYUŞTURUCUYU GEÇMİŞ ZAMANDA KULLANDIM, ASLA KİMYASAL UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve Whatsapp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım.

Sadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci nin ek ifadesi ortaya çıktı: "Satıcı değil, kullanıcıyım" 4

"2021'DE SADETTİN SARAN İLE ERKEK ARKADAŞIM OLARAK İLİŞKİ YAŞADIM"

T.E. kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık.

"UYUŞTURUCU SATICISI DEĞİLİM, KULLANICISIYIM"

Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım. Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım"

