Sadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: "Satıcı değil, kullanıcıyım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.
Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimlerden olan Ela Rümeysa Cebeci'nin bazı telefon yazışmaları kamuoyuna yansımıştı. Özellikle Sadettin Saran ile yaptıkları yazışmalar kısa sürede gündem oldu.
Cebeci yaşanan gelişmelerin ardından ek ifade verdi. CNN Türk'ten Merve Tokaz, Cebeci'nin ek ifadesini aktardı. Ela Rümeysa Cebeci ek ifadesinde uyuşturucu satıcısı olmadığını, kullanıcısı olduğunu vurguladı ve 2021 yılında Sadettin Saran ile beraberlik yaşadıklarını aktardı.
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi şu şekilde:
"Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim.
Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve Whatsapp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım.
T.E. kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık.
Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım. Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım"
