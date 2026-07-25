D100’de hafif ticari araç devrildi, sürücü kayıplara karıştı

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FFJ 662 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç refüjdeki su kanalına devrildi.

ARAÇ DEVRİLDİ SÜRÜCÜSÜ ORTALIKTAN KAYBOLDU

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, devrilen aracın sürücüsünü olay yerinde bulamadı. Ekipler, olay yerinden ayrıldığı değerlendirilen aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır