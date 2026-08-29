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Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Hatay'da çıktığı dağlık alanda girdiği mağara içerisinden inemeyerek mahsur kalan şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve mağara içerisine ibadet etmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi mevkiinden dağlık alana çıkan akli dengesi bozuk şahıs, mağara içerisine girdi. Girdiği mağaradan çıkamayan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan şahıs kurtarıldı 1

MAĞARADAN ÇIKAMAYAN ŞAHSI EKİPLER KURTARDI

Şahıs, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla girdiği mağaradan kurtarıldı ve sağlık kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan şahıs kurtarıldı 2

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve mağara içerisine ibadet etmek için girdiğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay mağara afad
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