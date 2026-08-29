Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi mevkiinden dağlık alana çıkan akli dengesi bozuk şahıs, mağara içerisine girdi. Girdiği mağaradan çıkamayan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MAĞARADAN ÇIKAMAYAN ŞAHSI EKİPLER KURTARDI

Şahıs, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla girdiği mağaradan kurtarıldı ve sağlık kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve mağara içerisine ibadet etmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır