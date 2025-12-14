Dağda mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Ağlayan Kaya mevkiinin üst kısımlarında dağlık alanda mahsur kalan bir vatandaş için yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Merkez İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede vatandaşa ulaşan ekipler, güvenli bir şekilde kurtarma çalışmasını gerçekleştirdi. Mahsur kalan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA