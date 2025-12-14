HABER

Dağda mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir vatandaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Ağlayan Kaya mevkiinin üst kısımlarında dağlık alanda mahsur kalan bir vatandaş için yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Merkez İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Dağda mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı 1

Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede vatandaşa ulaşan ekipler, güvenli bir şekilde kurtarma çalışmasını gerçekleştirdi. Mahsur kalan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Dağda mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı 2


Kaynak: İHA

