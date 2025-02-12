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  4. Daha 16 yaşında! 'Ava gidiyorum' deyip evden çıktı, 2 gündür kimse ulaşamadı...

Daha 16 yaşında! 'Ava gidiyorum' deyip evden çıktı, 2 gündür kimse ulaşamadı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.02.2025 11:52
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde pazartesi günü ava gideceğini belirterek evden ayrılan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten, haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aksüzek'in bulunması için insansız hava aracı, termal kameralarla yapılan arama çalışması 2'nci gününde devam ediyor.

Daha 16 yaşında! 'Ava gidiyorum' deyip evden çıktı, 2 gündür kimse ulaşamadı...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek, pazartesi akşamı av tüfeğini de yanına alıp, ailesine ava gideceğini belirterek evden çıktı. Aksüzek'ten haber alamayan ailesi, dün sabah kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da yer aldı. Çalışmalarda termal dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

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VALİ ERİN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Kemal Aksüzek'i arama çalışmasına bugün de devam edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin arama çalışmalarını takip etti. Vali Erin, "Keçiborlu ilçemizin Kılıç köyünde kaybolan evladımızı arama çalışmaları jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, orman işletme müdürlüğü ekibi, avcılar, sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarında İHA, dronlar, iz takip/kadavra köpekleri ve termal cihazlar da kullanılıyor. Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" dedi.

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(DHA)

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Isparta av sezonu afad çocuk kaçırma jandarma
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