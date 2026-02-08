HABER

Daha fazla kaçamadılar: Kırmızı bülten ile ve ulusal seviyede aranan 16 suçlu Türkiye'de!

Son dakika haberi: Türkiye suçluların peşini bırakmadı. Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 suçlu yakalanıp Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahısların işlediği suçları tek tek açıkladı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Yunanistan... 16 suçlu, kaçtıkları ülkelerde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

ESKİ EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlular ve yakalanmalarıyla ilgili detayları şöyle paylaştı:

  • "Kırmızı Bültenle Aradığımız;

-“Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme” suçlarından aranan A.K. isimli şahıs ALMANYA’da, (Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)

-“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan İ.A. isimli şahıs ALMANYA’da,

-“Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme” suçlarından aranan M.D. isimli şahıs ALMANYA’da,

-“Kasten Öldürme” suçundan aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme” suçlarından aranan D.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından aranan Ö.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Uyuşturucu Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. isimli şahıs KARADAĞ’da,

-“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit” suçlarından aranan G.A. isimli şahıs KARADAĞ’da,

-“Dolandırıcılık” suçundan aranan M.S.E. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA’da,

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN SUÇLULAR DA YAKALANDI

  • Ulusal Seviyede Aradığımız;

-“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. isimli şahıs ALMANYA’da,

-“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs YUNANİSTAN’da,

-“Kasten Öldürme, Yaralama” suçlarından aranan N.U. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

-“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan A.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Hırsızlık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

-“Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

YERLİKAYA: "KAÇIŞ YOK"

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok. "

