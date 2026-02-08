Çin'in yeni silahı akıllara durgunluk verdi! "Starlink'in en kötü kabusu"

Çinli bilim insanlarının, alçak Dünya yörüngesindeki uyduları bozabilecek veya onlara hasar verebilecek son derece güçlü bir mikrodalga silahı geliştirdiği bildiriliyor.

1 DAKİKA BOYUNCA ARALIKSIZ 20 GİGAWATT GÜÇ

Tom's Hardware'da yer alan habere göre, "TPG1000Cs" isimli yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silahı, Çin'in Shaanxi eyaletindeki Xi'an kentinde bulunan Kuzeybatı Nükleer Teknoloji Enstitüsü'nün (NINT) Yüksek Güçlü Mikrodalga Bilim ve Teknoloji Ana Laboratuvarı'ndaki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi.

Raporlar, TPG1000Cs'nin iki nedenden dolayı dikkat çekici olduğunu öne sürüyor. Bunlardan ilki, 20 gigawatt gücü aralıksız olarak bir dakika boyunca sağlayabiliyor olması. Öyle ki TPG1000Cs'nin tam 1 dakika boyunca 20 gigawattlık yüksek güçlü mikrodalga enerji patlamasını sürdürebilen ilk cihaz olduğu iddia ediliyor.

ÖNCEKİLERDEN DAHA KÜÇÜK VE DAHA HAFİF

İkincisi ise boyutu. Çünkü bilim insanları bu HPM silahını 4 metre uzunluğunda, 5 tonluk bir cihaza sığdırmış. TPG1000Cs'nin boyutu ve ağırlığı, bir aracın arkasına monte edilmesini veya hatta uzaya gönderilmesini kolaylaştırıyor. Karşılaştırmak gerekirse, önceki HPM silahları TPG1000Cs'den yaklaşık 2 kat daha büyük ve ağırdı, ayrıca enerji patlamalarını birkaç saniyeden fazla sürdüremiyorlardı.

1 DAKİKADA YAKLAŞIK 200 BİN DARBE

Çinli bilim insanlarının, istikrarlı çalıştığını ve dayanıklı olduğunu doğrulamak için TPG1000Cs'yi test ettiği belirtilirken; raporlar, sistemin bir dakikalık sürekli çalışma süresi boyunca istikrarlı biçimde çalıştığını ve yaklaşık 200 bin darbe ürettiğini söylüyor.

"STARLINK'İN EN KÖTÜ KABUSU"

Öte yandan, Hong Kong merkezli SCMP gazetesi ise TPG1000Cs'yi "Starlink'in en kötü kabusu" olarak nitelendirmiş durumda.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink, uydular üzerinden küresel çapta internet erişimi sağlıyor. Starlink uyduları alçak Dünya yörüngesinde konumlanıyor.