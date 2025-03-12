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Daha lise öğrencisi ancak tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 16:57
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Bursa’da lise öğrencisi 18 yaşındaki Yakup A., yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçma anları kameraya yansıdı.

Daha lise öğrencisi ancak tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu!

Olay, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü okuldan çıkan Yakup A.’ya, iddiaya göre, yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Yakup A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

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KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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silah kurşun
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