HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

"Daha önce hiç görülmemiş bir ürün" iOS 26'nın kodlarında ortaya çıktı! İşte Apple'ın yeni cihazları

iOS 26 kod sızıntısına dayanan yeni bir iddiaya göre Apple, şu anlık "Smart Home Hub" olarak adlandırılan, yeni Siri'ye sahip bir akıllı ev merkezi üzerinde çalışıyor. iPad ile HomePod karışımı, yaklaşık 7 inç ekrana sahip olması beklenen cihazın mart-nisan döneminde gelebileceği konuşulurken, "J229" kod adlı sürpriz bir ürünün de izleri ortaya çıktı. İddiaya göre, bu cihaz, alarm seslerini algılayabilen ve görüntü yakalayabilen çoklu sensörlere sahip "daha önce hiç görülmemiş bir ürün"

"Daha önce hiç görülmemiş bir ürün" iOS 26'nın kodlarında ortaya çıktı! İşte Apple'ın yeni cihazları
Enes Çırtlık

Apple'ın şimdilik "Apple Smart Home Hub" olarak isimlendirilen bir akıllı ev merkezi cihazı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre, ortaya çıkan bir iOS 26 kod sızıntısı, "Apple Smart Home Hub"ın özelliklerine ilişkin bazı ipuçları verdi.

"APPLE SMART HOME HUB"TA NELER OLACAK?

Çeşitli Apple cihazlarına atıfta bulunan bir iOS 26 sürümüne erişimi olduğunu iddia eden Macworld, kodların cihazla ilgili bazı özelliklere işaret ettiğini belirtti. Buna göre:

  • Cihazın bir kamerası olacak, ancak bu kamera 1080p çözünürlükle sınırlı kalacak.
  • Ev merkezi, kimlik doğrulama ve odada kimin olduğunu tespit etmek için Face ID kullanacak.
  • Ev merkezi, Face ID özelliği sayesinde evde cihazla etkileşime giren kişinin profiline geçiş yapabilecek. Cihaz, Apple Intelligence'ı ve Siri'nin yeni sürümünü destekleyecek.

Diğer söylentilere göre ise cihaz, iPad ile HomePod karışımı bir cihaz olacak. Yaklaşık 7 inç boyutunda kare şeklinde bir ekrana ve isteğe bağlı bir hoparlör standına sahip olacak. Akıllı ev cihazları için bir yönetim ünitesi görevi görmesi beklenen cihazın, Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

"Daha önce hiç görülmemiş bir ürün" iOS 26 nın kodlarında ortaya çıktı! İşte Apple ın yeni cihazları 1

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÜRÜN DE VAR

Macworld ayrıca "J229" olarak tanımlanan başka bir cihazın izlerine de rastladığını söyledi. Bu cihazın, alarm seslerini algılayabilen ve görüntü yakalayabilen çoklu sensörlere sahip "daha önce hiç görülmemiş bir ürün" olduğu iddia ediliyor. Fakat bağımsız bir cihazdan ziyade bir aksesuar niteliğinde olduğu da aktarılan iddialar arasında.

Apple'ın ev merkezi cihazıyla birlikte kullanılacak bir ev güvenlik kamerası üzerinde çalıştığı da söyleniyor ancak bu cihazın ne zaman piyasaya sürülebileceğine dair henüz bir bilgi yok.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıbrıs gazisi Mehmet Yeşer, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs gazisi Mehmet Yeşer, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındıKahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple iOS teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.