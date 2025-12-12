"Daha önce hiç görülmemiş bir ürün" iOS 26'nın kodlarında ortaya çıktı! İşte Apple'ın yeni cihazları

Apple'ın şimdilik "Apple Smart Home Hub" olarak isimlendirilen bir akıllı ev merkezi cihazı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre, ortaya çıkan bir iOS 26 kod sızıntısı, "Apple Smart Home Hub"ın özelliklerine ilişkin bazı ipuçları verdi.

"APPLE SMART HOME HUB"TA NELER OLACAK?

Çeşitli Apple cihazlarına atıfta bulunan bir iOS 26 sürümüne erişimi olduğunu iddia eden Macworld, kodların cihazla ilgili bazı özelliklere işaret ettiğini belirtti. Buna göre:

Cihazın bir kamerası olacak, ancak bu kamera 1080p çözünürlükle sınırlı kalacak.

Ev merkezi, kimlik doğrulama ve odada kimin olduğunu tespit etmek için Face ID kullanacak.

Ev merkezi, Face ID özelliği sayesinde evde cihazla etkileşime giren kişinin profiline geçiş yapabilecek. Cihaz, Apple Intelligence'ı ve Siri'nin yeni sürümünü destekleyecek.

Diğer söylentilere göre ise cihaz, iPad ile HomePod karışımı bir cihaz olacak. Yaklaşık 7 inç boyutunda kare şeklinde bir ekrana ve isteğe bağlı bir hoparlör standına sahip olacak. Akıllı ev cihazları için bir yönetim ünitesi görevi görmesi beklenen cihazın, Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÜRÜN DE VAR

Macworld ayrıca "J229" olarak tanımlanan başka bir cihazın izlerine de rastladığını söyledi. Bu cihazın, alarm seslerini algılayabilen ve görüntü yakalayabilen çoklu sensörlere sahip "daha önce hiç görülmemiş bir ürün" olduğu iddia ediliyor. Fakat bağımsız bir cihazdan ziyade bir aksesuar niteliğinde olduğu da aktarılan iddialar arasında.

Apple'ın ev merkezi cihazıyla birlikte kullanılacak bir ev güvenlik kamerası üzerinde çalıştığı da söyleniyor ancak bu cihazın ne zaman piyasaya sürülebileceğine dair henüz bir bilgi yok.