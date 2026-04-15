Daha önce kızıla boyamıştı: Tekrar geliyor! Tüm kıyı şeridini etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarılar endişe yarattı. Ege ve Batı Akdeniz hattında etkili olması beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı için alarm seviyesi yükseltildi. Çanakkale’den Antalya’ya uzanan geniş kıyı şeridinde hava kalitesinin düşmesi beklenirken, vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yapıldı.

Daha önce kızıla boyamıştı: Tekrar geliyor! Tüm kıyı şeridini etkileyecek
Çiğdem Berfin Sevinç

Hafta ortasından itibaren Türkiye’ye giriş yapacak yoğun toz bulutunun özellikle batı illerinde etkisini hissettireceği belirtiliyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya için sarı kodlu uyarı verildi. Uzmanlar, bu süreçte çamur şeklinde yağışların görülebileceğine dikkat çekti.

Daha önce kızıla boyamıştı: Tekrar geliyor! Tüm kıyı şeridini etkileyecek 1

GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

15 Nisan Çarşamba günü başlaması beklenen toz taşınımının 16 Nisan Perşembe gecesine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Toz bulutuyla birlikte görüş mesafesinde ciddi düşüş yaşanabileceği, hava kalitesinin ise belirgin şekilde azalacağı ifade ediliyor. Özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

Daha önce kızıla boyamıştı: Tekrar geliyor! Tüm kıyı şeridini etkileyecek 2

SICAKLIK ARTIYOR AMA RİSK BÜYÜK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Ancak bu artışa rağmen batı kesimlerde toz taşınımı, iç bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı görülebileceği bildirildi.

Daha önce kızıla boyamıştı: Tekrar geliyor! Tüm kıyı şeridini etkileyecek 3

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Yetkililer, kar erimeleriyle birlikte riskin arttığını belirterek özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı.

Daha önce kızıla boyamıştı: Tekrar geliyor! Tüm kıyı şeridini etkileyecek 4

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Daha önce kızıla boyamıştı: Tekrar geliyor! Tüm kıyı şeridini etkileyecek 5

