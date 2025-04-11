HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Daha yeni almıştı ama her yerinden bir sorun çıktı... Evi yapan müteahhite sinirlendi, ortalığı ateşe verdi!

Kırklareli Lüleburgaz’da Hüseyin Durmaz, oturduğu dairede yaşadığı yapısal sorunlara öfkelenip 5’inci kattaki evini ateşe verdi. “Böyle müteahhitlik olur mu?” diyerek isyan eden Durmaz, evi tekrar yaptıracağını söyledi.

Daha yeni almıştı ama her yerinden bir sorun çıktı... Evi yapan müteahhite sinirlendi, ortalığı ateşe verdi!
Çiğdem Sevinç

Lüleburgaz'da iş yeri bulunan elektrikçi Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi Eylül Sokak'taki siteden bir süre önce daire satın aldı. Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı.

OTURDUGU-APARTMANIN-MUTEAHHIDINE-KIZIP-_653732_193690

Durmaz, müteahhide kızıp, evini ateşe verdi. Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.

OTURDUGU-APARTMANIN-MUTEAHHIDINE-KIZIP-_653725_193690

DOĞAL GAZ PETEĞİ DÜŞTÜ, PARKELER ŞİŞTİ...

Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı? Ben emekçi adamım. Adam gibi, insan gibi işimi yaparım. İnsana bir tane zeval gelmesin burada. Daire aldıysam adam gibi, insan gibi işimi yaparım, ekmek kazanırsam adam gibi işimi yaparım" dedi.

OTURDUGU-APARTMANIN-MUTEAHHIDINE-KIZIP-_653727_193690

"İSTERSE 1 MİLYON TL PARAM GİTSİN"

Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.

OTURDUGU-APARTMANIN-MUTEAHHIDINE-KIZIP-_653730_193690

OTURDUGU-APARTMANIN-MUTEAHHIDINE-KIZIP-_653731_193690

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazada ölen Hatice’ye yürek sızlatan vedaKazada ölen Hatice’ye yürek sızlatan veda
Şişli'de İranlı bodyguardın sır gibi ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu!Şişli'de İranlı bodyguardın sır gibi ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu!

Anahtar Kelimeler:
yangın Müteahhit ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınmıştı, başkanlık konutundan ayrıldı

Görevden alınmıştı, başkanlık konutundan ayrıldı

Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.