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Dakikalarca ambulansa yol vermemişti! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı, 933 TL idari para cezası kesildi. Savcılık, insan hayatını hiçe sayan bu davranış nedeniyle sürücüyü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Dakikalarca ambulansa yol vermemişti! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Begüm Özkaynak

Olay, saat 12.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi’nde meydana geldi. Vakaya giden 112 ambulansına, K.M.Y.S. (28) idaresindeki 48 AGJ 687 plakalı ticari araç yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hasta taşıyan bir ambulansa dakikalarca yol vermeyen ve geçişini engelleyen sürücünün görüntüleri, tepki çekti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin derhal soruşturma başlattı. Sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık, insan hayatını hiçe sayan bu davranış nedeniyle sürücüyü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

933 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Mahkeme sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, polis ekipleri tarafından sürücüye 933 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum ambulans ticari araç
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