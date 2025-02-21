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  4. Dakikalarca drift attı... Evine polis baskını yiyince sosyal medyada "Ben elendim" yazdı!

Dakikalarca drift attı... Evine polis baskını yiyince sosyal medyada "Ben elendim" yazdı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.02.2025 09:37
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İstanbul Esenyurt'ta bir trafik magandası, kar yağışının ardından dakikalar boyunca drift atarak o anları kayda aldı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs sosyal medyadan, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" paylaşımında bulundu.

Dakikalarca drift attı... Evine polis baskını yiyince sosyal medyada "Ben elendim" yazdı!

Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde yaşandı. Kar yağışının ardından bir trafik magandası, aracıyla dakikalarca drift attı. Trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, yaşanan o anları da cep telefonuyla kayda aldı.

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CEZA YAĞDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise plaka bilgilerinden şahsı tespit ederken, kendisine 49 bin 552 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu, aracının da 2 ay boyunca trafikten men edildiği öğrenildi.

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"HARBİDEN ELENDİM"

Trafik magandası ise yakalandığını sosyal medya hesabından, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" notuyla duyurdu. Şahsın drift attığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt kar Drift
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