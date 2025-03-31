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  4. Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü: Emekli polis öfkeli grubun elinden kurtulamadı

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü: Emekli polis öfkeli grubun elinden kurtulamadı

31.03.2025 16:35
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31.03.2025 16:35
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Sakarya dün gece tekel bayiini savaş alanına çeviren dehşet verici kavgayı konuşuyor. Kendi aralarında tartışmaya başlayan gençler daha sonra emekli polis memuruyla bayi sahibini hem dükkanın içinde hem dükkanın dışında dakikalarca öldüresiye darbetti. Bayramı kana bulayan olayın korkunç görüntüleri ortaya çıktı.

Ellerine ne geçtiyse fırlattılar, dakikalarca darbettiler! Sakarya'da bayram kana bulandı. Yaşları 18'den küçük birçok gencin de aralarında bulunduğu öfkeli grup, tekel bayiide iki kişiyi öldüresiye darbetti. Bayide çalışan emekli polis havaya silahla ateş açsa da grubun elinden kurtulamadı. Polis biber gazı sıkarak olayı sonlandırdı. Her anı korkunç görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ÖNCE KENDİ ARALARINDA TARTIŞIYORLARDI

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu.

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ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti. Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi, kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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DEHŞETE DÜŞÜREN O ANLAR KAMERADA

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı.

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Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı.

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Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darbettiği anlar görüldü. Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

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GÖZALTINA ALINANLARIN ÇOĞU 18'İNDE DEĞİL

Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Gözaltına alınan şahısların birçoğunun ise yaşının 18'den küçük olduğu da öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kavga Tekel bayi
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