Dalaman’da 6 yıl önce dikilen fidanlar ormana dönüştü

2019 yılının Temmuz ayında Dalaman Karacaağaç bölgesinde çıkan yangın, Göcek sırtlarına kadar uzanarak geniş bir ormanlık alanı küle çevirmişti. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmalarla alan kısa sürede ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. Aynı yıl ilk kez kutlanmaya başlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Dalaman’da o gün dikilen fidanlar, aradan geçen 6 yılda büyüyerek bölgeyi yeniden yeşile bürüdü. Bugün Karacaağaç ve çevresinde yükselen genç ağaçlar, geçmişte yaşanan orman yangınının izlerini silerken, doğanın kendini yenileme gücünü de gözler önüne serdi.

