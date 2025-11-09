HABER

Dalaman’da 6 yıl önce dikilen fidanlar ormana dönüştü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 2019 yılında çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde dikilen fidanlarla yeniden yeşerdi. Aradan geçen 6 yılda Karacaağaç bölgesinde dikilen fidanlar adeta ormana dönüştü, bölge "Geleceğe Nefes" oldu.

2019 yılının Temmuz ayında Dalaman Karacaağaç bölgesinde çıkan yangın, Göcek sırtlarına kadar uzanarak geniş bir ormanlık alanı küle çevirmişti. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmalarla alan kısa sürede ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. Aynı yıl ilk kez kutlanmaya başlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Dalaman’da o gün dikilen fidanlar, aradan geçen 6 yılda büyüyerek bölgeyi yeniden yeşile bürüdü. Bugün Karacaağaç ve çevresinde yükselen genç ağaçlar, geçmişte yaşanan orman yangınının izlerini silerken, doğanın kendini yenileme gücünü de gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Dalaman
