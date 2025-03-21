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  4. Daltonlar'a büyük darbe: MİT yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdi

Daltonlar'a büyük darbe: MİT yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdi

21.03.2025 15:55
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarılması talep edilen Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT tarafından yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo'nun 31 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Daltonlar'a büyük darbe: MİT yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında İnterpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) yurtdışı çalışmaları ile yakalanarak dün Türkiye'ye getirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne getirilen şüphelinin 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi.

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Ayrıca Timo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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