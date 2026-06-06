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Damadın arkadaşlarından ilginç düğün takısı: El arabasıyla getirdiler

Tokat’ın Erbaa ilçesinde dünyaevine giren çiftinin düğününde damadın arkadaşlarının yaptığı sürpriz, davetlilerin ilgi odağı oldu. Sürpriz takı karşısında şaşırdıklarını söyleyen gelin ve damat ise, "Ne desek az kalır, o yüzden konuşmayacağız" ifadelerini kullanarak arkadaşlarına teşekkür etti.

Damadın arkadaşlarından ilginç düğün takısı: El arabasıyla getirdiler

Erbaa’da bir düğün salonunda düzenlenen törende Beytullah Şahin ve Selin Karakuş çifti hayatlarını birleştirdi. Düğün sırasında gerçekleştirilen takı merasiminde damadın arkadaşları sıra dışı bir sürprize imza attı. Bir hafta boyunca çeşitli yerlerden topladıkları madeni paraları bir araya getiren 4 arkadaş, yaklaşık 10 bin TL değerindeki bozuk paraları el arabasına yükleyerek salona getirdi. Takı merasiminde el arabasını gören davetliler hayret ederken, salonda renkli anlar yaşandı.

Damadın arkadaşlarından ilginç düğün takısı: El arabasıyla getirdiler 1

DÜĞÜNDE ŞAŞIRTAN TAKI: EL ARABASIYLA GETİRDİLER

Arkadaş grubu adına konuşan Hamit Aydın, her düğünde farklı etkinlikler yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Beytullah Şahin arkadaşımızın düğününe geldik. Biz 8 arkadaş sürekli birbirilerimizin düğününde böyle değişik etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sefer Beytullah’a daha ağır bir şey yapalım istedik. Yaklaşık bir haftalık çabalarımızın ardından 10 bin TL değerindeki madeni parayı arkadaşımız için biriktirdik. Şu an arkadaşımız Beytullah’a düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık. Bunun için çok uğraştık" dedi.

Damadın arkadaşlarından ilginç düğün takısı: El arabasıyla getirdiler 2

Sürpriz takı karşısında şaşırdıklarını söyleyen gelin ve damat ise, "Ne desek az kalır, o yüzden konuşmayacağız" ifadelerini kullanarak arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat düğün takı
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