HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Damat, kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde damat, tabancayla kayınbiraderine ve kayınbabasına kurşun yağdırdı.

Damat, kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ü. husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) ile karşı karşıya geldi. Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti.

Damat, kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı 1

Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Damat, kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıBursa'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı feci kaza! 1'i ağır 2 kişi yaralandıKırıkkale’de 3 aracın karıştığı feci kaza! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.