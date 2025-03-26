Danimarka, ABD'li heyetin Grönland ziyaretini sınırlandırmasını memnuniyetle karşıladı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland'a düzenleyeceği ziyaretin planında yapılan değişikliklere ilişkin açıklama yaptı.

Rasmussen, "Bence ABD'lilerin Grönland halkına yönelik ziyaretlerini iptal etmeleri oldukça olumlu (bir gelişme). Sadece kendi üsleri olan Pituffik'i ziyaret edecekler ve buna karşı bir itirazımız yok." diye konuştu.

Ziyaret sırasında güvenliği sağlamak amacıyla ABD ekibi tarafından getirilen araçların geri gönderildiğini aktaran Rasmussen, "Bu mesele kapanıyor ve bu olumlu bir gelişme." dedi.

Aralarında Vance'in eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın da bulunduğu heyetin, 27-29 Mart'ta, Grönland'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland'a yapmayı planladığı ziyaretin kadrosu ile zamanlamasını, "sorunlu" ve "saygısızca" diye nitelendirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, gelen tepkiler üzerine kendisinin de Grönland ziyareti yapacak heyete eşlik edeceğini duyurmuştu.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Grönland yönetimi ise bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Öte yandan AB, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü bir tepki vermemekle" eleştiriliyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ülkeye yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır