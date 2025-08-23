HABER

Danimarka'dan okuma oranını artırmak için yeni hamle

Danimarka'da, okuma alışkanlığını teşvik etmek için kitaplarda uygulanan yüzde 25 KDV'nin kaldırılacağı duyuruldu.

Danimarka hükümeti, kitaplardan alınan yüzde 25 oranındaki KDV’nin kaldırılacağını açıkladı. Danimarka Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt, bu kararın yıllık yaklaşık 330 milyon kron maliyete yol açacağını aktararak, “Kültür Bakanı olarak, son yıllarda yaygınlaşan okuma krizini sona erdirmek için her şeyi ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Bu karar beni çok gururlandırıyor. Danimarkalıların kültür ve tüketimine bu kadar büyük bir yatırım yapmak için meslektaşlarımı ikna etmek her gün başardığımız bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Eğer bu önlem sonucunda kitap fiyatları düşmezse, uygulamanın doğruluğunu yeniden değerlendireceğini belirten Engel-Schmidt, “Eğer KDV’nin kaldırılması yalnızca yayıncıların karını artırır ve fiyatlar düşmezse, bu adımın doğru olup olmadığını yeniden düşünmeliyiz” dedi.

Diğer İskandinav ülkeleri Finlandiya, İsveç ve Norveç’te, kitaplara uygulanan KDV oranının sırasıyla yüzde 14, yüzde 6 ve yüzde 0 olduğu kaydedildi.

