Danimarka'nın başkenti neresi? Danimarka'nın başkenti hakkında bilgiler

İrili ufaklı pek çok ada tarafından çevrili olan İskandinav ülkesi olan Danimarka’nın resmi ismi Danimarka Krallığı'dır. Ülke 1849 yılından beri anayasal monarşi sistemi ile yönetilir. Topraklarının büyük bir kısmı Jylland yarımadası üzerinde bulunur. Çevre temizliği ve sahip olduğu doğal alanlarıyla tüm dünyaya örnek olan Danimarka, bisiklet kullanımı bakımından da en üst sıralarda yer alan bir ülkedir.

Danimarka'nın başkenti neresi?

"Danimarka ’nın başkenti neresi?" sorusunun yanıtı Kopenhag'tır. Kopenhag, aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehridir. Kopenhag, ülke topraklarının bulunduğu Sjaelland Adası’nın doğusunda konumlanmıştır. Kopenhag ile İsveç şehri olan Malmö ile arasında yalnızca Oresund Boğazı kadar bir uzaklık vardır. Bu iki şehir 2000 yılı itibarıyla Oresund Köprüsü ile birbirine bağlıdır.

Şehrin adı eski Danca’da “tacirlerin limanı” anlamına gelir ve Køpmannæhafn isminden türediği düşünülür. Dünya üzerinde yapılan pek çok araştırmaya göre Danimarka vatandaşları dünyanın en mutlu halkı olarak gösterilir. Kopenhag’ı ziyaret edenler gerçekten de ülke vatandaşlarının oldukça mutlu olduğunu zira refah seviyelerinin çok yüksek olduğunu görürler.

Kopenhag'a nasıl gidilir?

Ülkemizden Danimarka’ya en kolay ulaşım şekli hava yolculuğudur. İstanbul’dan Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a 3 saat 30 dakikalık direkt uçuşlarla ulaşılabilmektedir. Türkiye’nin diğer şehirlerinden Kopenhag’a gitmek isteyenlerin İstanbul üzerinden aktarma yapmaları gerekir.

Yılın 7 ayı boyunca soğuk bir havaya sahip olan Kopenhag’a gitmek için en ideal dönem haziran, temmuz, ağustos aylarıdır. Bu dönemlerdeki hava sıcaklığı gündüzleri 20 dereceye ulaşır ve akşamları da en düşük 11 derecedir.

Kopenhag'da gezilecek yerler

Danimarka tarihi ve kültürü bakımından öne çıkan ülkelerden biridir. Ülkeyi gezenler tarihini, sanatını ve kültürünü koruyan miras kalan ögelere gözü gibi bakan ülkelerin neden güçlü ve başarılı olduklarını görürler. Kopenhag şehrindeki görülmesi gereken yerler aşağıdaki gibidir:

Hyhavn

Nyhavn, Türkçe’de "Yeni Liman" anlamına gelir. Nyhavn şeridi, Kopenhag şehrindeki sosyal hayatın yoğun olduğu yerlerden biridir. Burada bulunan restoran ve kafeler, kanal üzerinde gerçekleşen sandal turları turistleri cezbeder. Ziyaretçiler elinde içeceğiyle cadde üzerindeki dükkanlar gezebilir ve fonda duyulan caz müziğinin keyfini çıkarabilir.

Tivoli Bahçeleri

Tivoli Bahçeleri ya da bilinen adıyla Tivoli Lunaparkı yıllar içerisinde Kopenhag şehrinin simgelerinden biri haline gelmiştir. En önemlisi de dünyanın en önemli oyun parklarından biri olarak görülen Tivoli şehrin göbeğinde yer almaktadır.

Christiania Özerk Bölgesi

Burası 1971 senesinde bir hippi grubu tarafından kurulan bir mahalle olarak bilinmektedir. “Kurtarılmış bölge” olarak da tanımlanabilir, zira şehrin tam ortasında bulunmasına rağmen bu mahallenin kendine özel kuralları ve bir yaşam şekli mevcuttur.

Kraliyet Kütüphanesi

Kopenhag Rıhtımı’nda yer alan dünyanın en büyük ve en modern mimarisine sahip kütüphanelerinden biridir. Dış cephesine yansıyan su ışıltısı ve siyah granitten inşa edilen Kraliyet Kütüphanesi, etkileyici görünümüyle beraber içeriğiyle de oldukça iddialıdır. Bu kütüphanede 17. yüzyıldan günümüze kadar yayımlanan kitaplar incelenebilir.

Kronborg Kalesi

Tiyatro sanatının en ünlü yapımlarından biri olan Hamlet’in hikayesi bu kalede geçmektedir. Bu nedenle kalenin diğer bir ismi Hamlet Kalesi olarak bilinir. Kale şehir merkezinden biraz daha uzakta olan Helsingor kasabasında yer almaktadır. William Shakespeare’in Hamlet’i babasının hayaletiyle konuştuğu ve meşhur "olmak ya da olmamak" tiradını attığı yer olarak da bilinir. Bu açıdan turistlerin de ilgisini çeker.

Kopenhag mutfağı

Danimarka’nın en ünlü yemeklerinden biri Smorrebrod "açık sandviç" şeklinde hazırlanmasıyla bilinir. Çoğunlukla öğle yemeklerinde tercih edilir. Sandviç, dilimlenen çavdar ekmeğinin üstüne karides, haşlanmış yumurta, et ya da sebze ilave edilerek servis edilir. Mayonez ve hardal gibi soslarla tüketilebilir. Bir diğer lezzet olan Polser için Danimarka usulü “hot dog” denebilir.

Kopenhag’ı gezen turistler sokaklarda ayaküstü atıştırabilecekleri gibi herhangi bir restoranda da yemek yemeyi tercih edebilirler. Ziyaretçilerin seveceği diğer bir lezzet ise Aebleskiver’dir. Bu yiyecek küçük toplar halinde hazırlanan pankeklerdir. Keklerin içerisine elma dilimleri konulur. Genellikle Noel zamanında tüketilen bu pankek reçel, toz seker veya pudra şekeri serpilerek servis edilir.