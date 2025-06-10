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Danıştay hakimine silahlı saldırı! Başından vuruldu, ağır yaralandı

Danıştay'da görev yapan Tetkik Hakim A.H. Kurban Bayramı nedeniyle gittiği memleketi Batman'da başından silahla vuruldu. Ağır yaralanan hakim yoğun bakıma kaldırıldı. Saldırının nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Danıştay hakimine silahlı saldırı! Başından vuruldu, ağır yaralandı
Ufuk Dağ

Batman'da Danıştay hakimine silahlı saldırı düzenlendi. Tetkik Hakim A.H. saldırıda başından aldığı kurşunla yaralandı. Durumu ağır olan hakim yoğun bakıma kaldırıldı.

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TATİL NEDENİYLE GİTMİŞTİ

Danıştay’da görevli Tetkik Hâkimi A.H., uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak ağır yaralandı. Hakimin Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Batman'a gittiği belirlendi.

danıştay

YOĞUN BAKIMDA

Rojda Altıntaş'ın haberine göre A.H., yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Hakim A.H.'ye yönelik saldırının kimler tarafından ve hangi sebeple düzenlendiği ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danıştay Batman silahlı saldırı
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