Danıştay hakimine silahlı saldırı! Başından vuruldu, ağır yaralandı

Batman'da Danıştay hakimine silahlı saldırı düzenlendi. Tetkik Hakim A.H. saldırıda başından aldığı kurşunla yaralandı. Durumu ağır olan hakim yoğun bakıma kaldırıldı.
Danıştay’da görevli Tetkik Hâkimi A.H., uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak ağır yaralandı. Hakimin Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Batman'a gittiği belirlendi.
Rojda Altıntaş'ın haberine göre A.H., yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Hakim A.H.'ye yönelik saldırının kimler tarafından ve hangi sebeple düzenlendiği ise henüz bilinmiyor.
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