Danıştay hakimine silahlı saldırı! Başından vuruldu, ağır yaralandı

Batman'da Danıştay hakimine silahlı saldırı düzenlendi. Tetkik Hakim A.H. saldırıda başından aldığı kurşunla yaralandı. Durumu ağır olan hakim yoğun bakıma kaldırıldı.

TATİL NEDENİYLE GİTMİŞTİ

Danıştay’da görevli Tetkik Hâkimi A.H., uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak ağır yaralandı. Hakimin Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Batman'a gittiği belirlendi.

YOĞUN BAKIMDA

Rojda Altıntaş'ın haberine göre A.H., yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Hakim A.H.'ye yönelik saldırının kimler tarafından ve hangi sebeple düzenlendiği ise henüz bilinmiyor.