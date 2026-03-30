Dans ederken bir anda tokat attı! İnsansı robotun o anları sosyal medyayı şoke etti

Enes Çırtlık

Çin'in Shaanxi eyaletinde düzenlenen halka açık bir dans gösterisi sırasında, bir insansı robot yanlışlıkla küçük bir çocuğun yüzüne tokat attı. Sosyal medyada hızla yayılan bu olay, insansı robotların halka açık alanlarda kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yapay zeka ve robotik teknolojilerin günlük hayatımıza entegrasyonu baş döndürücü bir hızla devam ederken, bu erken aşama teknolojilerin güvenliği büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Çin'den gelen ve sosyal medyada viral olan son görüntüler ise bu durumu kanıtlar nitelikte.

DANS EDEN ROBOTTAN KÜÇÜK ÇOCUĞA TOKAT

NDTV'de yer alan habere göre, Çin'de düzenlenen halka açık bir gösteride dans eden robot bir çocuğun yüzüne tokat attı.

Olay, 21 Mart tarihinde Çin'in Shaanxi eyaletindeki halka açık bir gösteri sırasında meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde, güvenlik şeridiyle ayrılmış bir alanda kendi etrafında dönerek dans eden robotun, aniden kollarını savurarak hemen yakında duran küçük bir çocuğun yüzüne tokat attığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Görüntülerin internete düşmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir kullanıcı "Ne kadar tehlikeli bir performans" yorumunu yaparken, bir diğeri çocuğun darbenin geldiğini gördüğünü ancak zamanında çekilemediğini belirtti. Bir başka kullanıcı ise metal bir cisme çarpmanın son derece acı verici olabileceğine dikkat çekti.

X (eski adıyla Twitter) platformundaki bir kullanıcı ise bir insansı robotun bir çocuğa vurmasının, bu tür makinelerin denetimsiz bir şekilde kamusal kullanıma henüz hazır olmadığının kanıtı olduğunu söyleyerek endişelerini dile getirdi.

BU ROBOTLARIN İLK VUKUATI DEĞİL

Bu olay, insansı robotların ilk vakası değil. Bu yılın başlarında bir robot yanlışlıkla kendi insan operatörünü/bakıcısını tekmelemişti. Mart ayının başlarında ise Makao'da bir başka robot, yaşlı bir kadını o kadar korkutmuştu ki kadının hastaneye kaldırılması gerekmiş ve robot polis tarafından "gözaltına alınmıştı".

Bu olaylar, insansı robotların kamusal kullanımından önce hangi güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği konusunda yeni soruları gündeme getirdi.

