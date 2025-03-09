Darbedildikten 1 saat sonra kalp krizinden öldü! 4 kişi tutuklandı

Olay, 7 Mart’ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada darbedildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu.

1 SAAT SONRA RAHATSIZLANDI

Mustafa Ayran, 1 saat sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır