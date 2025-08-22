Darende'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki Darende-Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D. (58) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanifi Durmaz (74) ile eşi F.D.'ye (75) çarptı. Kazada, ağır yaralanan çift, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanifi Durmaz buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi F.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü C.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır