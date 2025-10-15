HABER

Darende’de 88 yaşındaki hasta, helikopterle Malatya’ya sevk edildi

Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 88 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde ikamet eden T.Ç. (88), aniden rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın durumunun ciddi olduğu belirlendi. Bunun üzerine Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık ekiplerinin talebi üzerine ilçeye kısa sürede ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakletti.

T.Ç.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

