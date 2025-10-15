Darende’de 88 yaşındaki hasta, helikopterle Malatya’ya sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde ikamet eden T.Ç. (88), aniden rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın durumunun ciddi olduğu belirlendi. Bunun üzerine Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık ekiplerinin talebi üzerine ilçeye kısa sürede ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakletti.

T.Ç.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)