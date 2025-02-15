Darp edip bir de selfie çektiler! Zorla alıkoydukları kadına yaptıklarını saniye saniye sosyal medyada paylaştılar

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evde zorla alıkoyarak, darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.

İŞKENCE EDİP SELFİE ÇEKİLDİLER

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)