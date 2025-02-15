HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Darp edip bir de selfie çektiler! Zorla alıkoydukları kadına yaptıklarını saniye saniye sosyal medyada paylaştılar

Darp edip bir de selfie çektiler! Zorla alıkoydukları kadına yaptıklarını saniye saniye sosyal medyada paylaştılar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.02.2025 12:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da zorla alıkoydukları kadını darbedip, bu şiddet görüntülerini de da sosyal medyada paylaşan 1’i kadın 2 şüpheli, polisin çalışması ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Darp edip bir de selfie çektiler! Zorla alıkoydukları kadına yaptıklarını saniye saniye sosyal medyada paylaştılar

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evde zorla alıkoyarak, darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.

ANKARADA-BIR-KADINI-ZORLA-ALIKOYUP-DAR_565290_167475

İŞKENCE EDİP SELFİE ÇEKİLDİLER

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

ANKARADA-BIR-KADINI-ZORLA-ALIKOYUP-DAR_565295_167475

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ANKARADA-BIR-KADINI-ZORLA-ALIKOYUP-DAR_565296_167475

SAĞLIK DURUMU İYİ

Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ankara işkence selfie darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

Öfkeli kadın şoför sanayiye daldı, kimse engel olamadı

Öfkeli kadın şoför sanayiye daldı, kimse engel olamadı

Darp edip bir de selfie çektiler!

Darp edip bir de selfie çektiler!

Ordu Yason Burnu’nda film çekecek!

Ordu Yason Burnu’nda film çekecek!

BM'de 'Turkey' özrü! AK Partili Özboyacı araya girdi

BM'de 'Turkey' özrü! AK Partili Özboyacı araya girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.