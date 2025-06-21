Darp sonucu ölen Muzaffer'in organları 5 kişiye umut oldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde 9 Haziran’da darp sonucu ağır yaralanan Muzaffer Ancın, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Tedavi sürecinin ardından 19 Haziran’da beyin ölümü gerçekleşen Ancın’ın ailesi, organ bağışı kararı aldı. Antalya Şehir Hastanesi Koordinatörü beyin ölümünü Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezine bildirdi. Ailenin onayıyla başlatılan nakil süreci kapsamında Ancın’ın organları, nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu. Antalya Şehir Hastanesi yönetimi ise, aileye gösterdikleri duyarlı davranış için teşekkür etti.

‘ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR’

Ailenin onayı ile hemen nakil sürecinin başladığını belirten Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Cennet Doğanay, “Hastanemizde tedavi gören ve 19 Haziran’da beyin ölümü gerçekleşen hastamız Muzaffer Ancın’ın ailesi, örnek teşkil eden bir karar alarak organ bağışında bulundu. Aileye minnettarız. Acımız büyük, kelimeler yetersiz. Bu zor zamanda gösterdikleri yüce gönüllülük, başka hastalara umut, sağlık ve yaşam sevinci oldu. Antalya Şehir Hastanesi olarak aileye derin taziyelerimizi sunuyoruz. Aldıkları bu onurlu karar sayesinde, akciğer ve kalp nakli bekleyen hastalarımıza, karaciğer acil koduyla bekleyen bir hastaya ve tam doku uyumu sağlayan iki hastaya sağ ve sol böbrekleri nakledildi. Organ bağışı hayat kurtarır. Bu örnekte olduğu gibi bir bağış 5 kişiye yaşam verdi. Hayatın bir gün ne getireceğini unutmadan, bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz” dedi. (DHA)