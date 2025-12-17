HABER

Datça açıklarında sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası sonrası sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça açıklarında sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Datça İskandil Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kumbahçe’de emniyete alındı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Muğla
