Datça açıklarında sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Datça İskandil Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kumbahçe’de emniyete alındı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır