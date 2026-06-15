Datça’da taciz şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Hızırşah Mahallesi’nde 11 Haziran 2026 tarihinde yaşandığı iddia edilen cinsel taciz olayının yetkililere bildirilmesinin ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

CİNSEL TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede detaylı araştırma gerçekleştirdi. Bölgedeki delillerin değerlendirilmesi, tanık beyanlarının alınması ve yürütülen saha çalışmaları sonucunda şüphelinin A.C.A. (20) olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin yapılması amacıyla karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan A.C.A sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır