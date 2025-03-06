HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DEAŞ'ın Musul'daki obruğa attığı 2 binden fazla ceset çıkarılacak!

DEAŞ'ın Musul'daki obruğa attığı 2 binden fazla ceset çıkarılacak!

06.03.2025 00:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın Musul kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ tarafından 2014-2017 yıllarında Hasfa Obruğuna atılan 2 binden fazla Iraklının cesedini çıkarma işlemine başlanacağı bildirildi. Musul Valisi Dehil, Obruğun 2016 yılında adeta bir toplu mezara dönüştüğünü söyledi.

DEAŞ'ın Musul'daki obruğa attığı 2 binden fazla ceset çıkarılacak!

Musul'un yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hasfa Obruğunu ziyaret eden Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, burada açıklamada bulundu.

Dehil, terör örgütü DEAŞ'ın obruğa attığı 2 binden fazla Musullunun naaşlarını çıkarma işlemine yakında başlanacağını söyledi.

MUSUL VALİSİ: "OBRUK TOPLU MEZARA DÖNÜŞTÜ"

Musul Valisi, yıllardır evlatları ve yakınlarının akıbeti hakkında hiçbir bilgi edinemeyenler için bu adımı atacaklarını ifade etti.

Söz konusu obruğa yüzlerce masum Musullunun teröristler tarafından atıldığını aktaran Dehil, burada Irak modern tarihindeki en acımasız eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

AA-20250305-37250331-37250308-DEASIN_MUSULDAKI_OBRUGA_ATTIGI_2_BINDEN_FAZLA_CESEDIN_CIKARILMASI_ICIN_CALISMALAR_BASLAYACAK

Obruğun 2016 yılında adeta bir toplu mezara dönüştüğünü kaydeden Dehil, bir günde buraya 2 bin 80 kişinin cesedinin atıldığını söyledi.

Dehil, Irak güvenlik güçleri mensuplarının da cenazelerinin terör örgütü tarafından obruğa atıldığını ifade ederek "Görgü tanıklarına göre DEAŞ, kenti kontrol ettiği yıllarda yüzlerce masum kişiyi bir gün içinde buraya getirip öldürdükten sonra obruğa atıyordu." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Bursa'da acı olay! Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybettiBursa'da acı olay! Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Saç dökülmesini durdurmanın sırrı yediklerinizden geçiyor!Saç dökülmesini durdurmanın sırrı yediklerinizden geçiyor!
Anahtar Kelimeler:
Irak musul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi"

Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi"

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.