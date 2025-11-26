HABER

DEAŞ'ın 'uyuyan hücreleri'ne operasyon: 12 gözaltı

Adana'da 'uyuyan hücre' oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir süre önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kod adları belirlenen 6'sı yabancı uyruklu 12 kişinin kimliğini tespit etti. 'Uyuyan hücre' olduğu saptanan şüphelilerin bazılarının Suriye'deki savaş bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü, bazılarının da örgüte eleman temin ettiği belirlendi.

Bu tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

DEAŞ ın uyuyan hücreleri ne operasyon: 12 gözaltı 1

Operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

