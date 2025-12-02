HABER

Fragmanı aileyi harekete geçirdi! Netflix'in Münevver Karabulut cinayeti belgeseli için yeni karar

Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili son olarak Netflix'in bir belgesel hazırladığı bir fragmanla duyurulmuştu. Karabulut ailesi fragmanın ardından harekete geçti. Mahkeme Karabulut ailesini haklı görerek belgesel için tedbir kararı verdi ve yayınlanması durduruldu.

Ufuk Dağ

Türkiye'nin en acı ve en unutulmaz olaylarından biri olan Münevver Karabulut cinayeti sosyal medyada son günlerde yeniden gündem oldu.

FRAGMAN İLE DUYURULMUŞTU

7'den 70'e herkesin merak ettiği olayla ilgili Netflix'ten çok konuşulan bir hamle geldi. Cinayeti belgesel haline getiren platfom, "Bir Cinayetin Portresi Münevver Dosyası" ismiyle geçen hafta tanıtım yapmıştı. Kısa sürede gündem olan fragmana Karabulut ailesi tepki gösterdi.

DAVA AÇTILAR

Acılı aile belgeselle ilgili avukatları aracıyla dava açtı. Mahkeme ailenin davasını haklı görerek belgeselin durdurulmasına karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi;

"...Davaya konu "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli belgeselin sosyal medya, televizyon, Netflix, veya herhangi bir mecrada satımı, dağıtımı, ve yayınlanmasının durdurulması yönünde ihtiyatı tedbirin kabulüne;

2-Karar gereğinin yerine getirilmesi için ilgili yayın kuruluşlarına müzekkere yazılmasına,

3-Ara kararın taraflara tebliğine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 1 hafta içinde Mahkememiz nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Netflix Münevver Karabulut
