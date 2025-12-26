DEAŞ silahlı terör örgütüne operasyon: 1 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere Türkiye’yi hedef alan eylem çağrıları üzerine çalışma başlatıldı. Radikalleşmiş şahısların saldırı planlamalarının deşifre edilerek önlenebilmesi amacıyla hakkında soruşturma başlatılan 1 şüpheliye yönelik, bugün İstanbul Ataşehir’de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet Baretta marka 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında şarjör, 25 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet tabanca kılıfı, 13 adet bıçak/çakı, 1 adet teleskopik jop, 1 adet komando beresi, 1 adet akımölçer, 5 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet laptop, 33 adet toplatılma, yasaklama ve el koyma kararı verilen örgütsel kitap ele geçirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır