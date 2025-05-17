DEAŞ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri DEAŞ Terör Örgütü üyesi yabancı uyruklu Nuriddin El Huseyin’in Nevşehir’de ikamet ettiğini belirledi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın kaldığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ Terör Örgütü üyesi olan Nuriddin El Huseyin yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Nuriddin El Huseyin tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır