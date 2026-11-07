Debinin arttığı derede yaşanan toprak kaymasıyla ağaç suya devrildi

Hatay’da debinin arttığı Deliçay deresi yatağında yaşanan toprak kaymasıyla birlikte ağacın suya devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış bölgedeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nden geçen Deliçay deresinin de debisi arttı. Debisi artan derenin yatağında toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasında çevrede herhangi zarar oluşmazken toprağın ve yamaçta bulunan ağacın suya düştüğü anlar an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır