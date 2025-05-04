Dedektör köpekten kaçamadı: Binlerce euro gizli bölmede ele geçirildi!

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen bir tıra gizlenen ve beyan edilmemiş olan 351 bin 620 euro, dedektör köpeğin katılımıyla yakalandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN ÜRDÜN'E GİDECEKTİ

Kapitan Andreevo Polis Karakolu Gümrük Dairesi müfettişleri, özel eğitimli Adel isimli köpek eşliğinde x-ray sırasında bir kamyonun şoför mahallinde beyan edilmemiş paraları buldu.

Edinilen bilgiye göre Danimarka’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e gitmekte olan tır kontrol noktasına geldi. Tırda, sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edilerek x-ray de dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı. Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen gümrük köpeği Adele de yer aldı.

Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti. Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır