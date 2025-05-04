HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dedektör köpekten kaçamadı: Binlerce euro gizli bölmede ele geçirildi!

Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen bir tıra gizlenen ve beyan edilmemiş olan 351 bin 620 euro ele geçirildi.

Dedektör köpekten kaçamadı: Binlerce euro gizli bölmede ele geçirildi!

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen bir tıra gizlenen ve beyan edilmemiş olan 351 bin 620 euro, dedektör köpeğin katılımıyla yakalandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN ÜRDÜN'E GİDECEKTİ

Kapitan Andreevo Polis Karakolu Gümrük Dairesi müfettişleri, özel eğitimli Adel isimli köpek eşliğinde x-ray sırasında bir kamyonun şoför mahallinde beyan edilmemiş paraları buldu.

gb545

Edinilen bilgiye göre Danimarka’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e gitmekte olan tır kontrol noktasına geldi. Tırda, sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edilerek x-ray de dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı. Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen gümrük köpeği Adele de yer aldı.

edfefdee

Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti. Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

AW446727_01

Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korku dolu anlar: Oltaya köpek balığı takıldı!Korku dolu anlar: Oltaya köpek balığı takıldı!
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybettiKırıkkale'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,54
38,60
% 0.33
23:59
Euro
43,62
43,65
% 0.2
23:58
İngiliz Sterlini
51,27
51,36
% 0.12
23:59
Avustralya Doları
24,83
24,89
% 1.28
23:59
İsviçre Frangı
46,58
46,72
% 0.63
23:59
Rus Rublesi
0,47
0,47
% -0.53
23:55
Çin Yuanı
5,30
5,31
% 0.26
21:16
İsveç Kronu
3,99
4,00
% 1.23
23:59
Anahtar Kelimeler:
Euro köpek Kapıkule sınır kapısı kapıkule
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sürpriz olmaz' diyerek hem rakam hem tarih verdi!

'Sürpriz olmaz' diyerek hem rakam hem tarih verdi!

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.