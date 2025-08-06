HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dedektörle define ararken yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde dedektörle define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dedektörle define ararken yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yakın bir bölgede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. isimli şahısların dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Gündüz vakti kaçak kazı yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek, lamba gibi eşyalara da el konuldu.

Herhangi bir tarihi esere ulaşamadıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak" suçundan Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilmişti. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BUDO'nun 4 seferi iptalBUDO'nun 4 seferi iptal
İzmir'de 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyorİzmir'de 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den tarihi takas teklifi! Jose Mourinho İtalyan devinin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'den tarihi takas teklifi! Jose Mourinho İtalyan devinin yıldızını istiyor

İzmir'de 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

İzmir'de 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Murat Çalık arka kapıdan çıkarıldı, ailesi fenalık geçirdi

Murat Çalık arka kapıdan çıkarıldı, ailesi fenalık geçirdi

Korkunç planını devreye sokuyor! Gazze'ye topyekûn işgal

Korkunç planını devreye sokuyor! Gazze'ye topyekûn işgal

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.