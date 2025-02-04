DeepSeek kime ait? DeepSeek kimin, hangi ülkenin?

Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte pek çok farklı uygulama piyasaya sürülmüş ve kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekâ uygulamaları kendi bünyesinde pek çok farklı özelliğe sahiptir. Bazıları metin odaklı çalışırken bazıları ise hem yazılı hem de sesli olarak yanıt verebilmektedir. DeepSeek uygulaması da bu yapay zekâ uygulamalarından biri olarak bilinmektedir. Bu uygulama günlük hayatta kullanılabildiği gibi iş hayatında da kullanılabilmektedir.

DeepSeek kime ait?

Genel olarak insan benzeri düşüncelere sahip olan, çeşitli işlevleri yerine getiren ve pek çok işlemi daha hızlı bir şekilde gerçekleştiren yazılımsal sistemler, yapay zekâ teknolojisi olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ uygulamaları üzerinden çeşitli metinler oluşturulabilmekte, dil çevirileri yapılabilmekte, veri analiz işlemleri gerçekleştirilebilmek veya bazı konularla alakalı sorulan sorulara cevap alınabilmektedir.

Bir nevi sanal asistan olarak da adlandırılan bu uygulamalardan biri DeepSeek uygulamasıdır.

DeepSeek yapay zekâ firması 2023 senesinde 1985’de doğmuş olan Liang Wenfeng isimli kişi tarafından kurulmuştur. Liang Wenfeng bu firmanın kurucusu olmakla birlikte aynı zamanda CEO’luğunu da üstlenmiştir. DeepSeek şirketinin sahibi olarak öne çıkan Liang Wenfeng, bu şirketin yanı sıra High Flyer adıyla bilinen, Türkçe karşılığı yüksek riskli niceliksel yatırım fonu olan hedge fonunun da kurucusudur.

DeepSeek kimin, hangi ülkenin?

Çin merkezli bir uygulama olarak karşımıza çıkan DeepSeek yapay zekâ uygulaması ile kişiler içerikler hazırlayabilir, veri analizi yapabilir, dosya içinde gizlenmiş olan bilgilere daha kolay ulaşabilir, matematik problemlerini çözebilir, kodlama gibi pek çok işlemi kolayca gerçekleştirebilir. DeepSeek bünyesinde birden fazla farklı sürüm bulunmaktadır. Bu yapay zekâ sürümleri açık kaynaklı özelliğe sahiptir. DeepSeek şirketi tarafından geliştirip tasarlanan başlıca yapay zekâ türleri şunlardır: