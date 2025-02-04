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DeepSeek kime ait? DeepSeek kimin, hangi ülkenin?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
30.01.2025 18:48
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Günümüzde pek çok kişi çeşitli işlemleri gerçekleştirirken yapay zekâ uygulamalarından yararlanmaktadır. Bazı bireyler kişisel alanda bu tür uygulamaları kullanmayı tercih ederken bazıları ise bunları kurumsal alanda kullanmaktadır. DeepSeek de yapay zekâ teknolojileri arasında yer alan ve dikkat çekici işlevleri ile öne çıkan açık kaynaklı bir Al modelidir. Bu uygulamaya gerek mobil cihazlardan gerekse web üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir. Peki, DeepSeek kime ait, kimin ve hangi ülkenin?

DeepSeek kime ait? DeepSeek kimin, hangi ülkenin?

Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte pek çok farklı uygulama piyasaya sürülmüş ve kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekâ uygulamaları kendi bünyesinde pek çok farklı özelliğe sahiptir. Bazıları metin odaklı çalışırken bazıları ise hem yazılı hem de sesli olarak yanıt verebilmektedir. DeepSeek uygulaması da bu yapay zekâ uygulamalarından biri olarak bilinmektedir. Bu uygulama günlük hayatta kullanılabildiği gibi iş hayatında da kullanılabilmektedir.

DeepSeek kime ait?

Genel olarak insan benzeri düşüncelere sahip olan, çeşitli işlevleri yerine getiren ve pek çok işlemi daha hızlı bir şekilde gerçekleştiren yazılımsal sistemler, yapay zekâ teknolojisi olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ uygulamaları üzerinden çeşitli metinler oluşturulabilmekte, dil çevirileri yapılabilmekte, veri analiz işlemleri gerçekleştirilebilmek veya bazı konularla alakalı sorulan sorulara cevap alınabilmektedir.

Bir nevi sanal asistan olarak da adlandırılan bu uygulamalardan biri DeepSeek uygulamasıdır.

DeepSeek yapay zekâ firması 2023 senesinde 1985’de doğmuş olan Liang Wenfeng isimli kişi tarafından kurulmuştur. Liang Wenfeng bu firmanın kurucusu olmakla birlikte aynı zamanda CEO’luğunu da üstlenmiştir. DeepSeek şirketinin sahibi olarak öne çıkan Liang Wenfeng, bu şirketin yanı sıra High Flyer adıyla bilinen, Türkçe karşılığı yüksek riskli niceliksel yatırım fonu olan hedge fonunun da kurucusudur.

DeepSeek kimin, hangi ülkenin?

Çin merkezli bir uygulama olarak karşımıza çıkan DeepSeek yapay zekâ uygulaması ile kişiler içerikler hazırlayabilir, veri analizi yapabilir, dosya içinde gizlenmiş olan bilgilere daha kolay ulaşabilir, matematik problemlerini çözebilir, kodlama gibi pek çok işlemi kolayca gerçekleştirebilir. DeepSeek bünyesinde birden fazla farklı sürüm bulunmaktadır. Bu yapay zekâ sürümleri açık kaynaklı özelliğe sahiptir. DeepSeek şirketi tarafından geliştirip tasarlanan başlıca yapay zekâ türleri şunlardır:

  • 2023 senesinin kasım ayında geliştirilen ve ücretsiz olarak kişilere sunulan DeepSeek Coder
  • Yine 2023’ün kasım ayında çıkan, büyük dil modeli olarak tasarlanan ve 67 milyar parametreye sahip olan DeepSeek LLM
  • 2024 yılının mayıs ayında düşük bir bütçe ile geliştirilen DeepSeek V2
  • 2024 senesinin kasım ayında geliştirilen ve matematiksel alanda çeşitli işlevleri gerçekleştirme özelliğine sahip olan DeepSeek R1 Lite Prewiew
  • 2024’ün aralık ayında amiral gemisi modeli olarak tasarlanan ve 671 milyar parametreye sahip olan DeepSeek V3, DeepSeek tarafından geliştirilen yapay zekâ sürümleri arasındadır.
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka DeepSeek
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