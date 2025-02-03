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DeepSeek nedir, nasıl kullanılır? ChatGPT’den farkları

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.01.2025 19:02
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Teknoloji dünyasında pek çok farklı gelişme ve yenilik gözlemlenmektedir. Bu gelişmelerden biri yapay zekâ modelleri ile ilgilidir. Bu yapay zekâ araçlarından biri DeepSeek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin odaklı bir yapay zekâ aracı olarak tabir edilen bu araç sayesinde kullanıcılar birçok işlemi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Peki, dünya çapında dikkat çeken yapay zekâ modellerinden biri olan DeepSeek nedir, nasıl kullanılır, ChatGPT’den farkları nelerdir?

DeepSeek nedir, nasıl kullanılır? ChatGPT’den farkları

İçindekiler

  • DeepSeek nedir?
  • DeepSeek nasıl kullanılır?
  • DeepSeek indirilir mi, nasıl indirilir?
  • DeepSeek ile ChatGPT arasındaki farklar nelerdir?

Yapay zekâ teknolojisi alanındaki yenilikler sayesinde birçok farklı platform insan hayatına giriş yapmıştır. Bu yapay zekâ destekli platformlardan biri DeepSeek olarak öne çıkmaktadır. Çeşitli özellikleri ile dikkat çeken bu AI aracı, kişilerin temel gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu yapay zekâ modelini ilk defa duyanlar “DeepSeek ne işe yarar?” konusunu daha detaylı olarak öğrenmek isteyebilir.

DeepSeek nedir?

Günümüzde birçok kişi yapay zekâ destekli araçları kullanarak, çeşitli işlemleri yapmaktadır. DeepSeek r1 de insanların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesi için tasarlanmış olan yapay zekâ modellerinden biridir. Türkçe karşılığı “derin arama” olarak karşımıza çıkan bu yapay zekâ aracı ile kullanıcılar veri analizi yapabilmekte, metin odaklı içerikler hazırlayabilmekte ve sordukları sorulara daha spesifik yanıtlar alabilmektedir. DeepSeek yapay zekâ aracı yalnızca kişisel değil, kurumsal alanda da çok sık tercih edilmektedir.

DeepSeek nasıl kullanılır?

DeepSeek, yapay zekâ destekli araçlardan biri olarak tabir edilmektedir. DeepSeek ile veri analizinden yazı tabanlı içerik oluşturmaya, araştırılan konular ile alakalı soru sorup hızlı bir şekilde cevap almaya, kod yazmadan çeviriye kadar pek çok farklı işlem yapılabilmektedir. Bu aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri veri bünyesinde saklanan bilgileri de ortaya çıkarmasıdır. Bu özelliği DeepSeek artıları arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkçe dil desteğine sahip olduğu için kişiler bu aracı daha rahat bir şekilde kullanabilmektedir.

Öte yandan bu yapay zekâ modelinin birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bu tür araçlar yaygın olarak içerik hazırlamak için tercih edilmektedir. Ancak içerik hazırlanırken bazen kullanıcıların karşısına özgün olmayan metinler gelebilmektedir. Bu durum DeepSeek eskileri olarak karşımıza çıkmaktadır.

DeepSeek indirilir mi, nasıl indirilir?

DeepSeek yapay zekâ aracını kullanabilmek için öncesinde resmi sayfasına giriş yapılması ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu platforma web sitesi üzerinden ulaşım sağlanabileceği gibi mobil cihazlara da indirilip kullanılabilmektedir. DeepSeek programını cihazlara indirmek için uygulama mağazasına göz atılması önemlidir. Uygulama mağazasından programı bulup, kolayca cihaza yüklemek mümkündür. Kullanıcı arayüzü kişiler için son sadece sade bir tasarıma sahiptir. Kullanıcılar programı indirdikten sonra metin yazma, içerik oluşturma, çeviri yapma gibi birçok seçenek arasından tercihini yapabilir.

DeepSeek ile ChatGPT arasındaki farklar nelerdir?

DeepSeek yapay zekâ modelinde çoğu işlem ücretsiz olarak kişilere sunulmaktadır. Bu yapay zekâ aracı kadar ChatGPT aracı da çok sık kullanılan araçlardan biridir. Her iki platformda benzer özelliklere sahip olmasına rağmen bazı temel işlevsel noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Bu bağlamda DeepSeek ile ChatGPT arasında farklar genel olarak şöyledir:

  • DeepSeek yapay zekâ modeli analizleri derinlemesine yaparken, ChatGPT ise daha çok etkileşim odaklı çalışmaktadır.
  • ChatGPT’de özelleştirme işleminin gerçekleştirebilmesi için API gibi yazılımsal metotlara gereksinim varken, DeepSeek de ise özelleştirme seviyesi daha ileridir.
  • DeepSeek aracında içerik oluşturmakla birlikte bu içeriklerde saklanan bilgilerde açığa çıkarılmaktadır. ChatGPT’de ise genel olarak metin hazırlama imkânı tanımaktadır.
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ChatGPT DeepSeek
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